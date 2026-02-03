Atelier intergénérationnel de tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

Atelier intergénérationnel de tissage à Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-02 2026-05-25 2026-06-10

Atelier intergénérationnel de tissage à Beaufort-en-Vallée

Atelier intergénérationnel, découvrez le tissage en duo.

Pour cet atelier, venez à deux et réalisez ensemble une création ! Un binôme adulte-enfant de choc

Lors de cet atelier, partagez un moment complice en duo avec votre enfant !

Vous serez accueillis par Claire et Anne au cœur de leur atelier de tissage, entourés de métiers en bois et de fils colorés.

Chacun choisira ses teintes préférées parmi une belle variété de textures pour créer un petit panneau décoratif en camaïeu.

Vous repartirez avec une création textile unique, que vous serez heureux d’installer chez vous en souvenir de ce joli moment partagé !

NB cet atelier est pensé pour les binômes adultes-enfants parent, grand-parent, tante ou oncle… Peu importe, tant que le plaisir de faire ensemble est au rendez-vous !

Sur réservation, à partir de 6 ans. .

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 98 03 91 contact@patincouffin-etc.fr

English :

Intergenerational weaving workshop in Beaufort-en-Vallée

