Atelier intergénérationnel découverte des rapaces nocturnes CAUTERETS Cauterets

Atelier intergénérationnel découverte des rapaces nocturnes

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

2025-12-23

Venez découvrir la vie nocturne, notamment celle des rapaces avec l’atelier de dissection de pelotes de réjection animé part Marie Lagarde, garde du parc national des Pyrénées.

Gratuit-à partir de 7 ans-inscription à la médiathèque .

English :

Come and discover nocturnal life, particularly that of birds of prey, with a workshop on dissecting reject balls, led by Marie Lagarde, a ranger with the Pyrenees National Park.

