Atelier intergénérationnel découverte des rapaces nocturnes CAUTERETS Cauterets

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00
2025-12-23
Venez découvrir la vie nocturne, notamment celle des rapaces avec l’atelier de dissection de pelotes de réjection animé part Marie Lagarde, garde du parc national des Pyrénées.
Gratuit-à partir de 7 ans-inscription à la médiathèque .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34
English :
Come and discover nocturnal life, particularly that of birds of prey, with a workshop on dissecting reject balls, led by Marie Lagarde, a ranger with the Pyrenees National Park.
