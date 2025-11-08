Atelier intergénérationnel famille 1ère Guerre Mondiale Koul’Art atelier Tourouvre au Perche
Atelier intergénérationnel famille 1ère Guerre Mondiale Koul’Art atelier Tourouvre au Perche samedi 8 novembre 2025.
Atelier intergénérationnel famille 1ère Guerre Mondiale
Koul’Art atelier 1 bis chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 16:00:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
Date(s) :
2025-11-08
C’est quoi la 1ère Guerre mondiale ? Découverte monument aux morts de Tourouvre puis réalisation d’une maquette commémorative. Atelier par ancienne médiatrice Musée de la
Grande Guerre à Meaux, Musée de l’Armée-Invalides.. .
Koul’Art atelier 1 bis chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com
English : Atelier intergénérationnel famille 1ère Guerre Mondiale
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier intergénérationnel famille 1ère Guerre Mondiale Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche