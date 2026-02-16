Atelier intergénérationnel lecture et écriture Médiathèque Cérences

Atelier intergénérationnel lecture et écriture Médiathèque Cérences mercredi 18 février 2026.

Médiathèque 10 Rue des Salines Cérences Manche

Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

Plongez dans le monde de l’écriture créative !
A partir de 8 ans, inscriptions conseillées.
Gratuit   .

Médiathèque 10 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03  mairie@cerences.fr

