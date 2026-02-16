Atelier intergénérationnel lecture et écriture Médiathèque Cérences

Atelier intergénérationnel lecture et écriture

Médiathèque 10 Rue des Salines Cérences Manche

Plongez dans le monde de l’écriture créative !

A partir de 8 ans, inscriptions conseillées.

Gratuit .

Médiathèque 10 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03 mairie@cerences.fr

