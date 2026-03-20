Atelier intergénérationnel Tout le monde autour de la table Rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier
Atelier intergénérationnel Tout le monde autour de la table Rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier mercredi 22 avril 2026.
Atelier intergénérationnel Tout le monde autour de la table
Rue Louis Bonjon Médiathèque Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier convivial autour de l’alimentation, ouvert à tous les âges.
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Rue Louis Bonjon Médiathèque Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 14 01 mediatheque.varennes@interco-abl.fr
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English :
A friendly workshop on food, open to all ages.
L’événement Atelier intergénérationnel Tout le monde autour de la table Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire