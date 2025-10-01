Atelier Internet risques et dangers Saint-Paul-de-Tartas

1470 route des Uffernets Saint-Paul-de-Tartas Haute-Loire

Début : 2025-10-01 14:00:00

2025-10-01

Dans cette formation, nous aborderons techniques utilisées par les pirates informatiques sans oublier les erreurs à ne pas faire et les bonnes pratiques à adopter.

Session animée par Romaric Fourcade, conseiller numérique. Réservation obligatoire.

1470 route des Uffernets Saint-Paul-de-Tartas 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 26 88 45

English :

In this training session, we’ll look at the techniques used by hackers, not forgetting the mistakes not to make and the best practices to adopt.

Session led by Romaric Fourcade, digital advisor. Reservations required.

German :

In dieser Schulung werden wir uns mit den von Hackern verwendeten Techniken befassen, ohne dabei die Fehler zu vergessen, die man nicht machen sollte, und die besten Praktiken, die man anwenden sollte.

Die Sitzung wird von Romaric Fourcade, einem digitalen Berater, geleitet. Reservierung erforderlich.

Italiano :

In questa sessione di formazione, esamineremo le tecniche utilizzate dagli hacker, nonché gli errori da non commettere e le migliori pratiche da adottare.

Sessione condotta da Romaric Fourcade, Digital Advisor. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

En esta sesión de formación, analizaremos las técnicas utilizadas por los hackers, así como los errores que no se deben cometer y las mejores prácticas que se deben adoptar.

Sesión dirigida por Romaric Fourcade, Asesor Digital. Imprescindible reservar.

