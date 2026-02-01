Atelier intiation au cyanotype végétal Montfort-sur-Meu

Atelier intiation au cyanotype végétal

Découvrons la technique du cyanotype, procédé ancien utilisant un liquide photosensible à base des sels de fer et permettant d’obtenir des empreintes bleu cyan.

Après une présentation du procédé, vous pourrez réaliser de petits formats sur papier aquarelle (carte, marque page, petit tableau) avec des végétaux. J’apporte tout le matériel nécessaire, mais selon vos envies vous pouvez apporter vos propres feuilles ou fleurs, fraîches ou séchées.

Rendez-vous le samedi 14 février de 14h à 15h30 à Quai n°3 (dans la gare de Montfort)

Tarif libre et conscient 5€

Pour adultes ou enfants (enfants à partir de 6 ans accompagnés) .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

