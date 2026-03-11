Atelier intuitif peinture et matière Espace Mabe La Teste-de-Buch

Atelier intuitif peinture et matière

Espace Mabe 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Avec les conseils et la guidance de Sandrine Guillem, artiste peintre et professeur de peinture. Atelier de peinture acrylique. Expérimentation de matériaux variés (sable, récup’, collage. Un moment pour se connecter à sa créativité. Ouvert aux débutants comme aux peintres confirmés. .

Espace Mabe 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 51 48 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier intuitif peinture et matière

L’événement Atelier intuitif peinture et matière La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Teste-de-Buch