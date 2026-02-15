Atelier, Invente le mode de transport du futur La Distylerie Luçon
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-15
Dans le cadre des Semaines des Initiatives sur la thématique des mobilités, imaginez le mode de transport du futur.
À quoi ressembleront les transports dans 150 ans ? Voiture volante, train sous-marin, fusée urbaine ? À vous de les imaginer et de les dessiner !
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
As part of the Mobility Initiative Weeks, imagine the transport mode of the future.
