Atelier, Invente le mode de transport du futur La Distylerie Luçon

Atelier, Invente le mode de transport du futur

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre des Semaines des Initiatives sur la thématique des mobilités, imaginez le mode de transport du futur.

À quoi ressembleront les transports dans 150 ans ? Voiture volante, train sous-marin, fusée urbaine ? À vous de les imaginer et de les dessiner !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Mobility Initiative Weeks, imagine the transport mode of the future.

L’événement Atelier, Invente le mode de transport du futur Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud