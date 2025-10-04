Atelier inventons nos vies bas carbone Bibliothèque municipale Aragon Le Pont-de-Claix

Atelier inventons nos vies bas carbone Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Aragon Isère

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:30

La Métropole, en partenariat avec l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat – www.alec-grenoble.org), propose aux bibliothèques du territoire d’accueillir un atelier « Inventons nos vies bas carbone », destiné aux publics à partir de 15 ans.

Cet atelier, à la fois ludique et pédagogique, permet de mieux comprendre les enjeux du changement climatique et d’explorer des pistes d’action concrètes pour réduire son empreinte carbone.

Informations pratiques :

Durée : 2 heures

Nombre de participants : de 7 à 15 personnes

Public visé : adolescents (à partir de 15 ans) et adultes

Bibliothèque municipale Aragon Place Michel Couetoux 38800 Le Pont-de-Claix Le Pont-de-Claix 38800 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476298095 https://biblio.sitpi.fr bibliotheque@ville-pontdeclaix.fr http://www.alec-grenoble.org

