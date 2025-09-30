Atelier « Inventons nos vies bas carbone » Salle Foyer Pierre Dantec Ploudaniel

Atelier « Inventons nos vies bas carbone » Salle Foyer Pierre Dantec Ploudaniel mardi 30 septembre 2025.

Atelier « Inventons nos vies bas carbone »

Salle Foyer Pierre Dantec Place Alain Poher Ploudaniel Finistère

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

2025-09-30

Nous devons réduire notre empreinte carbone à grande vitesse. Mais comment y arriver ?

Organisée dans le cadre de l’Automne Zéro Carbone porté par la communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes, en partenariat avec Ener’gence, l’atelier Inventons nos vies bas carbone propose des réponses à cette question. Les cartes utilisées pendant l’atelier permettent aux participants d’appréhender facilement les ordres de grandeur de notre empreinte carbone liés aux réalités du quotidien (alimentation, transport, logement…) et d’imaginer ensemble des actions nécessaires, possibles et qui nous semble faisables à mettre en place pour la réduire. .

Salle Foyer Pierre Dantec Place Alain Poher Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 33 20 09

