ATELIER INVISIBLE À L’ŒIL NU

Zoom, centre de culture scientifique 21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Atelier scientifique à destination des 8-10 ans pour découvrir le monde microscopique

Nos yeux possèdent des capacités incroyables mais certaines choses leur échappent à première vue. Un soupçon de concentration, quelques bons outils… et voilà un tout nouveau monde qui s’offre à nous le monde microscopique !

Venez participer à l’atelier Invisible à l’œil nu et apprenez à utiliser les microscopes optiques, à faire des préparations microscopiques et à réaliser des dessins d’observation pour découvrir ce monde insoupçonné ! .

Zoom, centre de culture scientifique 21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

English :

Scientific workshop for 8-10 year-olds to discover the microscopic world

