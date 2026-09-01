Atelier : invitation au dessin Echoppe de marchand Rions
samedi 19 septembre 2026 · Echoppe de marchand · Rions
Informations pratiques
Rions
Atelier : invitation au dessin
Echoppe de marchand 3 rue de Lavidon Rions Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous au petit musée, à l’Échoppe de Marchand, face à l’église.
Crayon, papier et gomme vous seront prêtés afin de dessiner les éléments de la cité médiévale de Rions. .
Echoppe de marchand 3 rue de Lavidon Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02
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English : Atelier : invitation au dessin
L’événement Atelier : invitation au dessin Rions a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
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