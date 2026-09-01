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Atelier : invitation au dessin Echoppe de marchand Rions

samedi 19 septembre 2026 · Echoppe de marchand · Rions

Atelier : invitation au dessin Echoppe de marchand Rions

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Echoppe de marchand
Adresse
3 rue de Lavidon
Ville
33410 Rions
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Rions

Atelier : invitation au dessin

Echoppe de marchand 3 rue de Lavidon Rions Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous au petit musée, à l’Échoppe de Marchand, face à l’église.
Crayon, papier et gomme vous seront prêtés afin de dessiner les éléments de la cité médiévale de Rions.   .

Echoppe de marchand 3 rue de Lavidon Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02 

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English : Atelier : invitation au dessin

L’événement Atelier : invitation au dessin Rions a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud

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