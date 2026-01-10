Atelier Janvier Sans Alcool à la Maison de Santé Nantes Nord Maison de santé Nantes nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Plus d’informations et inscription auprès de Jil Brisson, Coordinatrice côté ville de la Maison de Santé Nantes Nord maisonsantenantesnord@mairie-nantes.fr ou au 06 59 55 92 70 Tout public

Pour fêter la fin du mois de Janvier sans alcool la Maison de Santé de Nantes Nord propose un atelier “janvier sans alcool”.Un moment convivial pour échanger et vous informer sur l’alcool et ses effets.L’atelier est sur inscription.Plus d’informations et inscription auprès de Jil Brisson, Coordinatrice côté ville de la Maison de Santé Nantes Nord maisonsantenantesnord@mairie-nantes.fr ou au 06 59 55 92 70

Maison de santé Nantes nord Nantes Nord Nantes 44300

06 59 55 92 70



