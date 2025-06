Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan 8 juillet 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Parc Nature et Faune « Les jours Heureux » Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 12:00:00

2025-07-08

Venez apprendre à faire du fromage à la ferme « Les jours Heureux » !

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 6 ans

Animation de 2 h, à faire en famille, autour du lait, au cours de laquelle on apprend à réaliser un fromage de type tomme, la technique de la traite…

Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Contact Parc Nature et Faune « Les Jours Heureux »

chemin de Campagnac 65370 SALECHAN

.Accès Par Siradan Premier chemin à

gauche après le panneau d’entrée du village de Siradan.

Tarif 15€ / personne

Nombre de personnes limité par animation

Le Parc vous accueille tous les jours en visite libre de 10h à 18h.

Profitez de l’aire de pique-nique dans un cadre magique.

Le baptême à poney est ouvert aux enfants de 2 à 10 ans réservation conseillée.

Nouveau Boutique de producteurs locaux .

SALECHAN Parc Nature et Faune « Les jours Heureux »

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

Come and learn how to make cheese at the « Les jours Heureux » farm!

Family activities, open to children aged 6 and over

A 2-hour family activity based around milk, during which you’ll learn how to make a tomme-type cheese, the milking technique?

Reservations required on 06 83 85 68 85.

Contact: Parc Nature et Faune « Les Jours Heureux » –

chemin de Campagnac 65370 SALECHAN

access: Via Siradan

left after the Siradan village entrance sign.

Price 15? / person

Limited number of people per activity

German :

Lernen Sie auf dem Bauernhof « Les jours Heureux », wie man Käse herstellt!

Animation für die ganze Familie, offen für Kinder ab 6 Jahren

Diese zweistündige Veranstaltung für die ganze Familie dreht sich rund um die Milch und beinhaltet folgende Themen: Herstellung von Tomme-Käse, Melktechnik?

Reservierung erforderlich unter 06 83 85 68 85.

Kontakt: Natur- und Tierpark « Les Jours Heureux » –

chemin de Campagnac 65370 SALECHAN

anfahrt: Über Siradan Erster Weg links

links nach dem Ortseingangsschild von Siradan.

Preis: 15 ? / Person

Begrenzte Anzahl von Personen pro Animation

Italiano :

Venite a imparare a fare il formaggio alla fattoria « Les jours Heureux »!

Attività per famiglie, aperta ai bambini a partire dai 6 anni

Un’attività per famiglie di 2 ore basata sul latte, durante la quale imparerete: come si fa un formaggio tipo tomme, la tecnica di mungitura?

Prenotazione obbligatoria al numero 06 83 85 68 85.

Contatto: Parc Nature et Faune « Les Jours Heureux » –

chemin de Campagnac 65370 SALECHAN

accesso: Via Siradan Primo sentiero a sinistra

a sinistra dopo il cartello d’ingresso al villaggio di Siradan.

Prezzo: 15? a persona

Numero limitato di persone per attività

Espanol :

Aprenda a hacer queso en la granja « Les jours Heureux »

Actividades familiares, abiertas a niños a partir de 6 años

Una actividad familiar de 2 horas en torno a la leche, durante la cual aprenderás: cómo hacer un queso tipo tomme, la técnica de ordeño..

Es necesario reservar en el 06 83 85 68 85.

Contacto: Parc Nature et Faune « Les Jours Heureux » –

chemin de Campagnac 65370 SALECHAN

acceso: Vía Siradan Primer camino a la izquierda

a la izquierda después de la señal de entrada al pueblo de Siradan.

Precio 15? por persona

Número limitado de personas por actividad

