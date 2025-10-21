Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Venez apprendre à faire du fromage à la ferme Les jours Heureux !

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 6 ans

Animation de 2 h, à faire en famille, autour du lait, au cours de laquelle on apprend à réaliser un fromage de type tomme, la technique de la traite…

Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif 15€ personne

Le Parc vous accueille tous les jours en visite libre de 10h à 18h.

Profitez de l’aire de pique-nique dans un cadre magique.

Le baptême à poney est ouvert aux enfants de 2 à 10 ans réservation conseillée. .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

Come and learn how to make cheese at the Les jours Heureux farm!

Family activities, open to children aged 6 and over

A 2-hour family activity based around milk, during which you’ll learn how to make a tomme-type cheese, the milking technique?

Reservations required on 06 83 85 68 85.

Price: ?15/person

German :

Lernen Sie auf dem Bauernhof Les jours Heureux , wie man Käse herstellt!

Animation für die ganze Familie, offen für Kinder ab 6 Jahren

Diese zweistündige Veranstaltung für die ganze Familie dreht sich rund um die Milch und beinhaltet folgende Themen: Herstellung von Tomme-Käse, Melktechnik?

Reservierung erforderlich unter 06 83 85 68 85.

Preis: 15? pro Person

Italiano :

Venite a imparare a fare il formaggio alla fattoria Les jours Heureux !

Attività per tutta la famiglia, aperta ai bambini a partire dai 6 anni

Un’attività per famiglie di 2 ore basata sul latte, durante la quale imparerete: come si fa un formaggio tipo tomme, le tecniche di mungitura?

Prenotazione obbligatoria al numero 06 83 85 68 85.

Prezzo: € 15/persona

Espanol :

Aprenda a hacer queso en la granja Les jours Heureux

Actividades para toda la familia, abiertas a niños a partir de 6 años

Una actividad familiar de 2 horas en torno a la leche, durante la cual aprenderás: cómo hacer un queso tipo tomme, técnicas de ordeño..

Reserva previa en el 06 83 85 68 85.

Precio: 15 euros/persona

