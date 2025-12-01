Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan

Atelier J’apprends à faire du fromage

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Bientôt les vacances !

C’est l’occasion de venir à la rencontre des animaux au Parc Faune et Flore Les jours heureux et participer à une animation autour du lait

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

The vacations are coming soon!

Come and meet the animals at the Parc Faune et Flore Les jours heureux and take part in a milk activity

