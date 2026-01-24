Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan

Atelier J’apprends à faire du fromage

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 12:00:00

2026-02-10

Venez apprendre à faire du fromage au Parc Les jours Heureux !

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 6 ans

Animation de 2 h, à faire en famille, autour du lait, au cours de laquelle on apprend à réaliser un fromage de type tomme, la technique de la traite…

Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif 15€ personne

Le Parc vous accueille tous les jours en visite libre de 10h à 18h.

Profitez de l’aire de pique-nique dans un cadre magique.

Le baptême à poney est ouvert aux enfants de 2 à 10 ans réservation conseillée. .

+33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

Come and learn how to make cheese at Parc Les jours Heureux !

Family activities, open to children aged 6 and over

A 2-hour family activity based around milk, during which you’ll learn: how to make a tomme-type cheese, milking techniques?

Reservations required on 06 83 85 68 85.

Price: ?15/person

