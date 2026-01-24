Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan
Atelier J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan mardi 3 mars 2026.
Atelier J’apprends à faire du fromage
SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-03 10:00:00
fin : 2026-03-03 12:00:00
2026-03-03
Venez apprendre à faire du fromage au Parc Les jours Heureux !
Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 6 ans
Animation de 2 h, à faire en famille, autour du lait, au cours de laquelle on apprend à réaliser un fromage de type tomme, la technique de la traite…
Sur réservation au 06 83 85 68 85.
Tarif 15€ personne
Nombre de places limité pour les animations
Profitez de l’aire de pique-nique dans un cadre magique.
Le baptême à poney est ouvert aux enfants de 2 à 10 ans réservation conseillée.
Découvrez la boutique de producteurs locaux .
SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com
English :
Come and learn how to make cheese at Parc Les jours Heureux !
Family activities, open to children aged 6 and over
A 2-hour family activity based around milk, during which you’ll learn: how to make a tomme-type cheese, milking techniques?
Reservations required on 06 83 85 68 85.
Price: ?15/person
Limited number of places for activities
