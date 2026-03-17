Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie PUYDARRIEUX Puydarrieux

Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir ou approfondir les méthodes de la permaculture au jardin. Au programme apprendre à connaître le sol de son jardin, cultiver un sol vivant et éviter le dur labeur du labour au potager

Gratuit, avec inscription.

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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

Come and discover or learn more about permaculture methods in the garden. On the program: get to know your garden soil, cultivate a living soil and avoid the hard work of ploughing your vegetable garden

Free, with registration.

L’événement Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65