Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie PUYDARRIEUX Puydarrieux
Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 30 mai 2026.
Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir ou approfondir les méthodes de la permaculture au jardin. Au programme apprendre à connaître le sol de son jardin, cultiver un sol vivant et éviter le dur labeur du labour au potager
Gratuit, avec inscription.
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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
Come and discover or learn more about permaculture methods in the garden. On the program: get to know your garden soil, cultivate a living soil and avoid the hard work of ploughing your vegetable garden
Free, with registration.
L’événement Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65