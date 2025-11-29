Atelier jardin au naturel Préparer son jardin pour l’hiver PUYDARRIEUX Puydarrieux
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : Gratuit
Date : 2025-11-29
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez participer à la mise au repos des jardins. Au programme échange de pratiques, entretien des outils, couverture des sols pour l’hiver, petit bricolage des installations, voilà ce qui vous attend sur cette demi-journée conviviale.
Gratuit, avec inscription.
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
English :
Come and take part in putting your gardens to rest. The program includes exchanging practices, maintaining tools, covering the soil for the winter, and doing a little DIY on the facilities that’s what’s in store for you on this convivial half-day.
Free, with registration.
German :
Kommen Sie und helfen Sie mit, die Gärten zur Ruhe zu bringen. Auf dem Programm stehen der Austausch von Praktiken, die Pflege von Werkzeugen, die Abdeckung des Bodens für den Winter und kleine Basteleien an den Anlagen all das erwartet Sie an diesem geselligen Halbtag.
Kostenlos, mit Anmeldung.
Italiano :
Venite a dare una mano a mettere a riposo i vostri giardini. In programma: scambio di pratiche, manutenzione degli attrezzi, copertura del terreno per l’inverno, piccoli lavori di bricolage sulle strutture: ecco cosa vi aspetta in questa mezza giornata conviviale.
Gratuito, con iscrizione.
Espanol :
Venga y ayude a poner en orden sus jardines. En el programa: intercambio de prácticas, mantenimiento de herramientas, cobertura del suelo para el invierno, pequeños trabajos de bricolaje en las instalaciones… eso es lo que le espera en esta media jornada de convivencia.
Gratuito, previa inscripción.
