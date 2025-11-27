Atelier jardin Epicerie sociale Le Relais Melle

Atelier jardin

Atelier jardin Epicerie sociale Le Relais Melle jeudi 27 novembre 2025.

Atelier jardin

Epicerie sociale Le Relais Chemin de la Reine Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27

Date(s) :
2025-11-27

Atelier

Jeudi 27 novembre
à partir de 9h15

Epicerie sociale Le Relais , chemin de la Reine, Melle

Tout public

Gratuit

Au programme:
– plantation de salades d’hiver
– plantation d’ails, oignons et échalottes
– couverture du sol pour l’hiver
Atelier en extérieur ouvert à tous.tes quelque soit le niveau de jardinage: pensez à prendre des bottes et de quoi vous couvrir! (si besoin l’épicerie peut prêter des bottes). Si vous avez un plantoir, vous pouvez l’emmener.
Participer à cet atelier c’est contribuer à un beau projet solidaire et écologique et en apprendre plus sur les techniques de jardinage biologique sur sol vivant.

Organisé par les Ateliers de la Simplicité   .

Epicerie sociale Le Relais Chemin de la Reine Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82  louise.simplicite@mailo.com

English : Atelier jardin

German : Atelier jardin

Italiano :

Espanol : Atelier jardin

L’événement Atelier jardin Melle a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pays Mellois