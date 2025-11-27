Atelier jardin Epicerie sociale Le Relais Melle

Atelier jardin

Epicerie sociale Le Relais Chemin de la Reine Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Atelier

Jeudi 27 novembre

à partir de 9h15

Epicerie sociale Le Relais , chemin de la Reine, Melle

Tout public

Au programme:

– plantation de salades d’hiver

– plantation d’ails, oignons et échalottes

– couverture du sol pour l’hiver

Atelier en extérieur ouvert à tous.tes quelque soit le niveau de jardinage: pensez à prendre des bottes et de quoi vous couvrir! (si besoin l’épicerie peut prêter des bottes). Si vous avez un plantoir, vous pouvez l’emmener.

Participer à cet atelier c’est contribuer à un beau projet solidaire et écologique et en apprendre plus sur les techniques de jardinage biologique sur sol vivant.

Organisé par les Ateliers de la Simplicité .

Epicerie sociale Le Relais Chemin de la Reine Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

