Atelier jardin Epicerie sociale Le Relais Melle

Atelier
Jeudi 27 novembre
à partir de 9h15
Epicerie sociale Le Relais , chemin de la Reine, Melle
Tout public
Gratuit
Au programme:
– plantation de salades d’hiver
– plantation d’ails, oignons et échalottes
– couverture du sol pour l’hiver
Atelier en extérieur ouvert à tous.tes quelque soit le niveau de jardinage: pensez à prendre des bottes et de quoi vous couvrir! (si besoin l’épicerie peut prêter des bottes). Si vous avez un plantoir, vous pouvez l’emmener.
Participer à cet atelier c’est contribuer à un beau projet solidaire et écologique et en apprendre plus sur les techniques de jardinage biologique sur sol vivant.
Organisé par les Ateliers de la Simplicité .
Epicerie sociale Le Relais Chemin de la Reine Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
