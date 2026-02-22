Atelier jardin Melle

Atelier jardin

1 chemin de la Reine Melle Deux-Sèvres

Atelier-chantier gratuit, ouvert à tous quelque soit le niveau en jardinage, au jardin de l’épicerie sociale de Melle.

A chaque séance, un temps d’animation et d’échange pour en apprendre plus sur une thématique du jardinage biologique et sans travail du sol.

Puis, un temps de chantier pour contribuer au jardin collectif et solidaire (les légumes produits sont vendus lors des permanences de l’épicerie sociale).

Prévoir une tenue confortable adaptée à la météo.

Contact annick.simplicite@mailo.com 0517301782 .

1 chemin de la Reine Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 annick.simplicite@mailo.com

