Atelier jardin Melle jeudi 26 mars 2026.
1 chemin de la Reine Melle Deux-Sèvres
Gratuit
2026-03-26
Atelier-chantier gratuit, ouvert à tous quelque soit le niveau en jardinage, au jardin de l’épicerie sociale de Melle.
A chaque séance, un temps d’animation et d’échange pour en apprendre plus sur une thématique du jardinage biologique et sans travail du sol.
Puis, un temps de chantier pour contribuer au jardin collectif et solidaire (les légumes produits sont vendus lors des permanences de l’épicerie sociale).
Prévoir une tenue confortable adaptée à la météo.
Contact annick.simplicite@mailo.com 0517301782 .
