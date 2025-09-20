Atelier « Jardin métissé » Lazarets de La Grande Chaloupe La Possession

Atelier « Jardin métissé » 20 et 21 septembre Lazarets de La Grande Chaloupe La Réunion

Réservation obligatoire, places limitées

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

L’atelier « Jardin métissé » est une invitation à la découverte de l’histoire du Lazaret mais aussi à celle du métissage végétal.

Un atelier entre nature, mémoire et transmission, où l’on observe, sent, écoute et sème à son tour ! L’occasion pour les plus jeunes de participer à une activité en extérieur et de mettre tous leurs sens en exergue.

L’atelier se déroulera en deux temps : théorie (découverte de l’histoire de Lazaret et du métissage végétal) et pratique (semis).

Créneau réservé au très jeune public (3-6 ans) : samedi 20 septembre de 10h à 11h

Créneau réservé au jeune public (7-12 ans) : dimanche 21 septembre de 10h à 11h30

Créneaux réservés aux familles (parents et enfants de 3 à 12 ans) : samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 15h30

Matériel :

Vieux t-shirt ou tablier

Gants de jardinage

Chaussures fermées

Chapeau/casquette

Anti-moustique

Bouteille d’eau

Pour les petites mains vertes équipées, n’hésitez pas à venir avec vos accessoires de jardinage préférés

Lazarets de La Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97419 La Possession, France La Possession 97419 La Réunion La Réunion +262262200323 http://www.cg974.fr [{« type »: « email », « value »: « resa-lazaret@cg974.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262200323 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0692974040 »}] Le Lazaret situé à La Grande Chaloupe sur l’île de La Réunion fait partie de l’ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle un peu partout dans le monde. Ces lieux d’isolement furent construits afin d’éviter la propagation d’épidémies sur des territoires accueillant des populations immigrantes, originaires de pays où sévissaient des maladies pestilentielles (peste, variole, choléra, etc.) et ayant passé plusieurs semaines ou mois en mer dans des conditions d’hygiène sommaires. NRL, sortie La Grande Chaloupe, suivre les panneaux « Lazarets »

(c) Lazaret de La Grande Chaloupe