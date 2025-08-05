Atelier jardin poétique Civrac-en-Médoc
Atelier jardin poétique Civrac-en-Médoc mercredi 14 janvier 2026.
Atelier jardin poétique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-14
Atelier Jardins découpés, imaginés, collés, toute une poésie !
Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques MCPI .
2, rue du 8 mai 1945 Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine
