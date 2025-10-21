Atelier Jardin poétique Pauillac
13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
2025-10-21
Au fil de vos venues jusqu’au 15 nov
Renseignements 05.56.59.02.20
Jardins découpés, imaginés, collés, toute une poésie !
Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île. .
13 Rue Aristide Briand Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine
