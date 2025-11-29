ATELIER JARDIN Saint-Mars-du-Désert
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Pour préparer son jardin à l’hiver
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), l’association de la Grelinette Marsienne vous propose un atelier lasagnes au jardin ,la découverte des buttes de culture, et la visite libre ou guidée du jardin de la Gare.
RDV au jardin de la Grelinette à la Gare .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire grelinette.martienne@gmail.com
English :
Preparing your garden for winter
German :
So bereiten Sie Ihren Garten auf den Winter vor
Italiano :
Preparare il giardino per l’inverno
Espanol :
Preparar el jardín para el invierno
