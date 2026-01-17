Atelier jardinage à Buffon Bibliothèque Buffon Paris

Le printemps est de retour !

Participez à un atelier de jardinage avec les bibliothécaires responsables de la bouturothèque-grainothèque, et repartez avec vos réalisations.

Un moment convivial pour échanger ses connaissances et repartir avec des idées.

Plus d’informations à venir.

Inscription gratuite, par téléphone ou auprès de nos bibliothécaires, à partir du 15 mars. Renseignements sur place ou par téléphone.

Passez un moment convivial et instructif avec les bibliothécaires, autour des plantes, boutures et graines à l’occasion du printemps

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Inscription par téléphone (01 55 43 25 25) ou sur place, auprès de nos bibliothécaires à partir du 15 mars

Tout public.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



