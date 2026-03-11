Atelier jardinage (à partir de 7 ans) BFM Landouge Limoges

Atelier jardinage (à partir de 7 ans)

BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

En compagnie d’Emilie, animatrice au service des espaces verts de la ville de Limoges, les enfants (dès 7 ans) seront invités à préparer les végétaux qui orneront les abords de la bibliothèque.

Inscriptions au préalable et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16

