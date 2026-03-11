Atelier jardinage (à partir de 7 ans) BFM Landouge Limoges
Atelier jardinage (à partir de 7 ans) BFM Landouge Limoges jeudi 16 avril 2026.
Atelier jardinage (à partir de 7 ans)
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
En compagnie d’Emilie, animatrice au service des espaces verts de la ville de Limoges, les enfants (dès 7 ans) seront invités à préparer les végétaux qui orneront les abords de la bibliothèque.
Inscriptions au préalable et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier jardinage (à partir de 7 ans)
L’événement Atelier jardinage (à partir de 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole