Atelier Jardinage – Apprenez à planter des tomates Bosquet à l’angle de la rue Champion de Cicé et de la rue Ferdinand de Lesseps Rennes 2 juillet 2025

Gratuit, sur inscription

Un atelier où l’on apprendra ensemble des techniques saines et durables pour planter, entretenir et récolter de belles tomates, avec un jardinier du Jardin des Mille Pas

### Atelier partage de techniques de culture de tomates

La tomate est un des légumes les plus appréciés dans le monde, et le coeur des jardins. Venez donc vous initier au jardinage avec cet atelier, encadré par un jardinier du Jardin des Mille Pas, où l’on se partagera des techniques de culture saines et durables pour faire de belles tomates sur des pieds en bonne santé dans un environnement préservé. Cet atelier fait partie de l’avant programme de la Fête du Champ à l’Assiette, un festival dédié à l’alimentation durable, où l’on pourra participer, entre autres, à des dégustations de plats cuisinés à la tomate!

Début : 2025-07-02T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T18:00:00.000+02:00

Bosquet à l’angle de la rue Champion de Cicé et de la rue Ferdinand de Lesseps rue Champion de Cicé, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine