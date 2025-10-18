Atelier jardinage au jardin Anne Sylvestre Jardin partagé Anne Sylvestre Bordeaux

Atelier jardinage au jardin Anne Sylvestre Samedi 18 octobre, 10h00 Jardin partagé Anne Sylvestre Gironde

événement gratuit dans le cadre du festival « Bon ! », inscription via : accueil@platau.org

Curieux·ses de nature ? Ce samedi 18 octobre, on met les mains dans la terre !

10h–12h : Atelier jardinage

Découvrez comment protéger et nourrir le sol pendant l’hiver grâce aux couverts végétaux : ils enrichissent la terre, laissent respirer les racines et offrent nectar et pollen aux insectes pollinisateurs

Venez faire pousser votre curiosité

Jardin Partagé Anne Sylvestre

