Atelier jardinage Création d’une haie sèche Laval

Atelier jardinage Création d’une haie sèche

Jardin de La Perrine Laval Mayenne

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Cet atelier vous initiera à la création de haie sèche à partir de branchages et déchets verts du jardin. Cette méthode permet de valoriser les tailles sur place, tout en créant un abri naturel pour la biodiversité et en structurant l’espace de manière esthétique et fonctionnelle.

Un moment d’échange de savoirs, de pratiques et de sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement.

Apporter sécateur et tenue adaptée. Annulation si météo défavorable.

Inscription obligatoire avant lundi 20 octobre. .

Jardin de La Perrine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

English :

Come and find out how to make a dry hedge, using green waste from the garden, to provide shelter for insects, small mammals and other garden helpers. Cancellation in case of bad weather.

Registration by Monday, Oct. 20.

German :

Erfahren Sie, wie Sie aus den Grünabfällen Ihres Gartens eine Trockenhecke herstellen, die als Insektenhotel, Unterschlupf für kleine Säugetiere und andere nützliche Helfer im Garten dient.Bringen Sie eine Gartenschere und geeignete Kleidung mit. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt.

Anmeldung bis Montag, 20. Oktober.

Italiano :

Venite a scoprire come realizzare una siepe secca con gli scarti verdi del giardino, che fornirà un riparo a insetti, piccoli mammiferi e altri aiutanti del giardino. Annullamento in caso di maltempo.

Si prega di iscriversi entro lunedì 20 ottobre.

Espanol :

Venga a descubrir cómo hacer un seto seco con los residuos verdes del jardín, que servirá de refugio a insectos, pequeños mamíferos y otros ayudantes del jardín. Cancelación en caso de mal tiempo.

Se ruega inscribirse antes del lunes 20 de octubre.

