Atelier jardinage Création d’une haie sèche Déchèterie de Louvigné Louvigné

Venez découvrir comment fabriquer une haie sèche, à partir des déchets verts du jardin

Cet atelier vous initiera à la création de haies sèches à partir de branchages et de déchets verts du jardin. Cette méthode permet de valoriser les tailles sur place, tout en créant un abri naturel pour la biodiversité et en structurant l’espace de manière esthétique et fonctionnelle.

Un moment d’échange de savoirs, de pratiques et de sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement.

* Apporter sécateur et tenue adaptée.

* Annulation si météo défavorable.

* Stationnement hors déchèterie. .

Discover how to make a dry hedge from green garden waste

