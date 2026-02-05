Atelier jardinage Création d’une haie sèche Déchèterie de Louvigné Louvigné
Atelier jardinage Création d’une haie sèche
Déchèterie de Louvigné 86 Bouleuron Louvigné Mayenne
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
2026-04-09
Venez découvrir comment fabriquer une haie sèche, à partir des déchets verts du jardin
Cet atelier vous initiera à la création de haies sèches à partir de branchages et de déchets verts du jardin. Cette méthode permet de valoriser les tailles sur place, tout en créant un abri naturel pour la biodiversité et en structurant l’espace de manière esthétique et fonctionnelle.
Un moment d’échange de savoirs, de pratiques et de sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement.
* Apporter sécateur et tenue adaptée.
* Annulation si météo défavorable.
* Stationnement hors déchèterie. .
Déchèterie de Louvigné 86 Bouleuron Louvigné 53210 Mayenne
English :
Discover how to make a dry hedge from green garden waste
