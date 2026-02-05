Atelier jardinage Création d’une haie sèche route de la Brulatte Port-Brillet

Atelier jardinage Création d’une haie sèche

route de la Brulatte Déchèterie de Port-Brillet Port-Brillet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31 16:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Venez découvrir comment fabriquer une haie sèche, à partir des déchets verts du jardin.

Cet atelier vous initiera à la création de haies sèches à partir de branchages et de déchets verts du jardin. Cette méthode permet de valoriser les tailles sur place, tout en créant un abri naturel pour la biodiversité et en structurant l’espace de manière esthétique et fonctionnelle.

Un moment d’échange de savoirs, de pratiques et de sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement.

* Apporter sécateur et tenue adaptée.

* Stationnement hors déchèterie.

* Annulation si météo défavorable. .

route de la Brulatte Déchèterie de Port-Brillet Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find out how to make a dry hedge from green garden waste.

L’événement Atelier jardinage Création d’une haie sèche Port-Brillet a été mis à jour le 2026-02-05 par LAVAL TOURISME