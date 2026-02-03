Atelier jardinage et bricolage Jardin Ba’Bonheur Nantes

Atelier jardinage et bricolage Jardin Ba’Bonheur Nantes dimanche 15 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 10:00 – 14:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public – Age maximum : 99 

Dimanche 15 février, venez jardiner et bricoler au jardin Bab’bonheur à partir de 10h. Nous retournerons le compost, nous planterons des oignons rouges, nous bricolerons dans le jardin puis nous partagerons un moment convivial ensemble: apéro puis galettes et crêpes. Venez nombreuses et nombreux!

Jardin Ba’Bonheur Nantes 44100


