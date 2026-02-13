Atelier jardinage et bricolage, Jardin Ba’Bonheur, Nantes

Atelier jardinage et bricolage Dimanche 15 février, 10h00 Jardin Ba’Bonheur Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T14:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T14:30:00+01:00

Dimanche 15 février, venez jardiner et bricoler au jardin Bab’bonheur à partir de 10h. Nous retournerons le compost, nous planterons des oignons rouges, nous bricolerons dans le jardin puis nous partagerons un moment convivial ensemble: apéro puis galettes et crêpes. Venez nombreuses et nombreux!

Jardin Ba'Bonheur 17 rue Babonneau Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire jardinbabonheur@gmail.com

Jardinage, petit bricolage et apéro jardinage bricolage