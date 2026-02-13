Atelier jardinage et bricolage, Jardin Ba’Bonheur, Nantes

Atelier jardinage et bricolage, Jardin Ba’Bonheur, Nantes dimanche 15 février 2026.

Atelier jardinage et bricolage Dimanche 15 février, 10h00 Jardin Ba’Bonheur Loire-Atlantique

Entrée libre

Dimanche 15 février, venez jardiner et bricoler au jardin Bab’bonheur à partir de 10h. Nous retournerons le compost, nous planterons des oignons rouges, nous bricolerons dans le jardin puis nous partagerons un moment convivial ensemble: apéro puis galettes et crêpes. Venez nombreuses et nombreux!

Jardin Ba’Bonheur 17 rue Babonneau Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « jardinbabonheur@gmail.com »}]
