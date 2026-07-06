Atelier jardinage Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Atelier jardinage

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Atelier jardinage, tout public. .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier jardinage

L’événement Atelier jardinage Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-06 par Coutances Tourisme