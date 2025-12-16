Atelier jardinage, La taille des rosiers et autres arbustes Jardins de William Christie Thiré

Atelier jardinage, La taille des rosiers et autres arbustes

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11

Notre rendez-vous mensuel avec Nathalie Joguet-Rocheteau, chargée pédagogique des parcs et jardins de la Fondation Les Arts Florissants William Christie vous propose la taille des rosiers et autres arbustes.

N’oubliez pas vos sécateurs et des vêtements chauds car nos ateliers peuvent être en extérieur.

Atelier avec places limitées, sur inscription conseillée.

Apprendre, ré apprendre …

Ateliers pour adultes et enfants de plus de 12 ans.

Samedi 07 février de 9h30 à 11h00.

mercredi 11 février de 9h30 à 11h00.

Dans nos espaces. Parking sur place.

Le Jardin du Bâtiment (Jardins de William Christie) 32, route de Sainte-Hermine, Thiré.

La confirmation de votre inscription uniquement après paiement en ligne. .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our monthly appointment with Nathalie Joguet-Rocheteau, in charge of education in the parks and gardens of the Fondation Les Arts Florissants William Christie, features pruning roses and other shrubs.

L’événement Atelier jardinage, La taille des rosiers et autres arbustes Thiré a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud