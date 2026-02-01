Atelier Jardinage Montfort-sur-Meu

Atelier Jardinage

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Retrouvons-nous aux jardins pour débroussailler et broyer, mais aussi planter des petits fruitiers ! Préparons le printemps !

Ce moment se veut convivial, dans un esprit de partage et pour le plaisir de créer ce jardin commun à l’image de chacun !

Vous pouvez venir avec des plants ou les mains vides !

Rendez-vous à Quai n°3 (dans la gare de Montfort) dimanche 8 février à 14h.

Gratuit .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

