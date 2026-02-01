Atelier Jardinage Montfort-sur-Meu
Atelier Jardinage Montfort-sur-Meu dimanche 8 février 2026.
Atelier Jardinage
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Retrouvons-nous aux jardins pour débroussailler et broyer, mais aussi planter des petits fruitiers ! Préparons le printemps !
Ce moment se veut convivial, dans un esprit de partage et pour le plaisir de créer ce jardin commun à l’image de chacun !
Vous pouvez venir avec des plants ou les mains vides !
Rendez-vous à Quai n°3 (dans la gare de Montfort) dimanche 8 février à 14h.
Gratuit .
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
