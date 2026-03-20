ATELIER JARDINAGE – Ouvert à tous.tes Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 14:30 – 16:00

Gratuit : non Atelier gratuit (Adhésion à l’Asso 5€) Place limitée.INSCRIPTIONS PAR MAIL :resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com Tout public

Mercredi 22 avril 2026, nous vous proposons un atelier jardinage pour végétaliser et embellir le lieu !Vincent, professeur en horticulture, vous transmettra différentes techniques pour multiplier les plantes et en prendre soin : « bouturages, divisions et rempotage » au programme !Un moment convivial de rencontre et de partage pour vivre le Nouveau Studio Théâtre autrement.–> N’hésitez pas à venir avec des plantes à bouturer et/ou des plantes à donner que l’on se fera une joie d’installer ensemble au sein du lieu.- – – – – – -La cour du Nouveau Studio Théâtre est un espace accessible, que l’on souhaite ouvert sur le quartier.Lorsque le portail le permet, libre à chacun.e de venir flâner au soleil, manger son sandwich sous un parasol, trouver son bonheur dans la boîte à livres, lire l’actualité du lieu et peut-être rencontrer les équipes artistiques…

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306 https://www.nouveaustudiotheatre.com/atelier-jardinage



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