Atelier jardinage « Parfum de printemps : Herbe aromatique dans ma jardinière » – La ManuCo Bordeaux, 22 mai 2025 12:00, Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-22T14:00:00+02:00 – 2025-05-22T16:00:00+02:00

Fin : 2025-05-22T14:00:00+02:00 – 2025-05-22T16:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une session de jardinage collective ! Au programme : mise en terre des semis et plantations d’aromatiques pour verdir et parfumer notre espace urbain. Un moment convivial pour apprendre, échanger et cultiver ensemble. «

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

