Atelier jardinage, Plantations Jardins de William Christie Thiré

Atelier jardinage, Plantations Jardins de William Christie Thiré mercredi 19 novembre 2025.

Atelier jardinage, Plantations

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : 
Début : 2025-11-19 09:30:00
fin : 2025-11-19

Début : 2025-11-19 09:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-22

Atelier jardinage Plantations

Venez apprendre les techniques de jardinage employées dans les Jardins de William Christie, à l’occasion de cet atelier proposé chaque mois par Nathalie Joguet-Rocheteau, Chargée de la Pédagogie Jardins de la Fondation Les Arts Florissants William Christie, et par des intervenants spécialistes !

Ateliers pour adultes et enfants de plus de 12 ans

Durée 1h à 1h30

Les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. Chaque participant doit être assuré pour ce type d’activité, la Fondation n’est pas responsable en cas d’accident. .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

English :

Gardening workshop: Planting

German :

Gartenworkshop: Pflanzungen

Italiano :

Laboratorio di giardinaggio: piantare

Espanol :

Taller de jardinería: Plantación

