Atelier jardinage, Préparer ses boutures Jardins de William Christie Thiré

Atelier jardinage, Préparer ses boutures

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-24 09:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24 2025-09-27

Atelier jardinage préparer ses boutures

Venez apprendre les techniques de jardinage employées dans les Jardins de William Christie, à l’occasion de cet atelier proposé chaque mois par Nathalie Joguet-Rocheteau, Chargée de la Pédagogie Jardins de la Fondation Les Arts Florissants William Christie, et par des intervenants spécialistes !

Ateliers pour adultes et enfants de plus de 12 ans

Durée 1h à 1h30

Les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. Chaque participant doit être assuré pour ce type d’activité, la Fondation n’est pas responsable en cas d’accident. .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

English :

Gardening workshop: preparing cuttings

German :

Gartenworkshop: Stecklinge vorbereiten

Italiano :

Laboratorio di giardinaggio: preparazione delle talee

Espanol :

Taller de jardinería: preparación de esquejes

