ATELIER JARDINAGE Saint-Chinian
ATELIER JARDINAGE Saint-Chinian mercredi 22 octobre 2025.
ATELIER JARDINAGE
Route de Cessenon Saint-Chinian Hérault
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Réaliser une composition de saison l’automne !
Apportez vos contenants ! Le terreau est offert -)
La participation à l’atelier est gratuite, nous vous demandons simplement de régler les fournitures (plantes et accessoires de déco)… à des prix pépinière bien entendu !
Route de Cessenon Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 16 45 paldric@hotmail.fr
English :
Creating a seasonal composition: autumn!
Bring your own containers! Potting soil included -)
Participation in the workshop is free; we simply ask that you pay for the supplies (plants and decorative accessories)… at nursery prices, of course!
German :
Erstellen Sie ein saisonales Arrangement: Herbst!
Bringen Sie Ihre Behälter mit! Die Blumenerde wird geschenkt -)
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, wir bitten Sie lediglich, die Materialien (Pflanzen und Deko-Accessoires) zu bezahlen … zu Gärtnereipreisen natürlich!
Italiano :
Creare una composizione stagionale: l’autunno!
Portate i vostri contenitori! Il terriccio è gratuito -)
Non c’è alcun costo per partecipare al workshop, tutto ciò che chiediamo è di pagare il materiale di consumo (piante e accessori decorativi)… a prezzi da vivaio, naturalmente!
Espanol :
Crear una composición estacional: ¡el otoño!
¡Trae tus macetas! La tierra para macetas es gratis -)
La participación en el taller es gratuita, sólo te pedimos que pagues el material (plantas y accesorios decorativos)… ¡a precio de vivero, por supuesto!
L’événement ATELIER JARDINAGE Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-10-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN