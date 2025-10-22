ATELIER JARDINAGE Saint-Chinian

ATELIER JARDINAGE Saint-Chinian mercredi 22 octobre 2025.

ATELIER JARDINAGE

Route de Cessenon Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Réaliser une composition de saison l’automne !

Apportez vos contenants ! Le terreau est offert -)

La participation à l’atelier est gratuite, nous vous demandons simplement de régler les fournitures (plantes et accessoires de déco)… à des prix pépinière bien entendu !

Route de Cessenon Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 16 45 paldric@hotmail.fr

English :

Creating a seasonal composition: autumn!

Bring your own containers! Potting soil included -)

Participation in the workshop is free; we simply ask that you pay for the supplies (plants and decorative accessories)… at nursery prices, of course!

German :

Erstellen Sie ein saisonales Arrangement: Herbst!

Bringen Sie Ihre Behälter mit! Die Blumenerde wird geschenkt -)

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, wir bitten Sie lediglich, die Materialien (Pflanzen und Deko-Accessoires) zu bezahlen … zu Gärtnereipreisen natürlich!

Italiano :

Creare una composizione stagionale: l’autunno!

Portate i vostri contenitori! Il terriccio è gratuito -)

Non c’è alcun costo per partecipare al workshop, tutto ciò che chiediamo è di pagare il materiale di consumo (piante e accessori decorativi)… a prezzi da vivaio, naturalmente!

Espanol :

Crear una composición estacional: ¡el otoño!

¡Trae tus macetas! La tierra para macetas es gratis -)

La participación en el taller es gratuita, sólo te pedimos que pagues el material (plantas y accesorios decorativos)… ¡a precio de vivero, por supuesto!

