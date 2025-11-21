Atelier Jardins au naturel Maison du territoire Criquetot-l’Esneval

Atelier Jardins au naturel

Maison du territoire 28 Route de Vergetot Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-11-21 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21

La Communauté urbaine organise régulièrement des ateliers dédiés aux pratiques de jardinage durable, afin de permettre à chacun d’adopter des habitudes plus responsables pour entretenir son jardin au naturel.

Lors de ces ateliers, allez à la rencontre des maîtres composteurs de la Communauté urbaine pour échanger sur vos pratiques aux jardins. Grâce à leurs conseils, vous découvrirez comment transformer vos déchets verts en de précieuses ressources à réutiliser pour fertiliser votre jardin. Vous pourrez également découvrir les méthodes de tonte écologique ou de mulching (tonte sans ramassage de l’herbe), apprendre quelles sont les fleurs locales et mellifères (qui produisent de grandes quantités de nectar et de pollen récoltés par les abeilles) qui attirent le plus les pollinisateurs, ou encore savoir quels insectes sont de bons auxiliaires du potager.

Sur inscription .

Maison du territoire 28 Route de Vergetot Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie

