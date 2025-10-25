Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon
Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon samedi 25 octobre 2025.
Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Sublimez votre bibliothèque en apprenant à décorer la tranche de vos livres préférés !
Apportez votre livre à décorer, le reste du matériel est fourni. .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
