Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

Galgon

Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

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Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

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English : Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane

L’événement Atelier jaspage avec Marion Guillon-Riout à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais