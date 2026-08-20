Atelier Jaspage, Bibliothèque municipale de Les Artigues de Lussac, Les Artigues-de-Lussac

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Les Artigues de Lussac · Les Artigues-de-Lussac

Informations pratiques

Atelier Jaspage Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Les Artigues de Lussac Gironde

à partir de 8 ans, 10 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Découverte du jaspage.

Le matériel sera fourni, de vieux livres seront à dispositon pour s’entrainer.

Bibliothèque municipale de Les Artigues de Lussac 390 Rue Jean TROCARD 33570 Les Artigues de Lussac Les Artigues-de-Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 62 55 75 54 https://bibliotheques.grand-st-emilionnais.org/ https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-Municipale-des-Artigues-de-Lussac-388150027923091/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 62 55 75 54 »}]

Biblis en folie 2026

©maxime Laville