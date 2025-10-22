Atelier Jaspage Coray
Médiathèque Pors-Clos Coray Finistère
Début : 2025-10-22 15:00:00
2025-10-22
Atelier jaspage le mercredi 22 octobre pour les 15-30 ans dans le cadre du Club de Lecture Jeunes adultes de Haute Cornouaille à la médiathèque de Coray le mercredi 22 octobre à 15h
Vous avez carte blanche pour décorer la tranches de vos livres ! Le matériel est fournis, de vieux livres vous servent de test. Peinture, crayons, pochoirs…
Personnalisez vous-même l’un de vos romans préférés.
> Goûter offert à l’issue des 2h d’ateliers
> places limitées, inscription conseillée .
Médiathèque Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
