Atelier Jaspage décoration livres Route des Sables Luçon
Atelier Jaspage décoration livres Route des Sables Luçon samedi 23 mai 2026.
Luçon
Atelier Jaspage décoration livres
Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Apportez vos romans préférés ou achetez parmi la sélection de la librairie et venez décorer la tranche avec la technique du jaspage.
En partenariat avec le Lycée Atlantique Luçon
Réservation obligatoire par téléphone à partir du mardi 19 mai
Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse 20, 23 et 24 mai .
Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
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English :
L’événement Atelier Jaspage décoration livres Luçon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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